‘Zoonoses’ volta a agendar castração de animais em João Pessoa

A unidade de esterilização do Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses (Cvaz) de João Pessoa retoma, nesta quarta-feira (29), agendamentos para cirurgias de castração animal. As marcações serão realizadas neste primeiro momento apenas para felinos (machos e fêmeas) de protetores independentes e ONGs cadastrados no serviço. Os agendamentos podem ser feitos das 8h às 11h e das 13h às 17h pelo telefone (83) 3214-7956.

“Todos os agendamentos serão para as cirurgias programadas para o mês de agosto, onde serão realizados mais de 400 procedimentos e neste primeiro momento apenas para quem já tem cadastro no serviço”, destacou Nilton Guedes, gerente do Centro de Zoonoses. “Nos próximos meses faremos as marcações para cães, também estaremos realizando novos cadastros e aos poucos o serviço vai retomando a normalidade de assistência integral à população”, completou.

As cirurgias eletivas para esterilização serão realizadas a partir do dia 3 de agosto, pelos turnos da manhã e tarde. “Os animais que passam pela castração recebem alta no mesmo dia. Mas para a realização da esterilização, os animais devem apresentar bom estado de saúde e se submeterem a alguns critérios considerados de segurança, como exame de hemograma e triagem clínica, e não estar na fase de amamentação nem no cio”, explicou Nilton Guedes.

De acordo com ele, a cirurgia de esterilização não é considerada perigosa e os riscos envolvidos são os mesmos de qualquer procedimento cirúrgico. Sobretudo, nesse período de pandemia, todos os procedimentos seguem critérios e condutas sanitárias para resguardar a saúde dos proprietários e dos animais levados aos serviços.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses fica na Avenida Walfredo Macedo Brandão, no bairro dos Bancários.