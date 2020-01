Zé Ramalho traz “Show dos Sucessos” para João Pessoa Apresentação acontece dia 30 de janeiro, no Teatro Pedra do Reino

Zé Ramalho está na estrada com o Show dos Sucessos – Tour 2020, que chega a João Pessoa no dia 30 de janeiro, no Teatro Pedra do Reino, a partir das 21h, presenteando os fãs com os maiores sucessos da sua carreira. Os ingressos estão à venda na Mioche, do Manaíra Shopping, e no site da Bilheteria Virtual.

O artista paraibano vem fazendo a alegria de milhões de brasileiros há mais de quatro décadas, desde o lançamento do seu primeiro álbum solo, que emplacou de cara o hino “Avohai”. Zé traçou uma ponte que unia Pink Floyd e Beatles a Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, entre tantos outros. Cidade grande e sertão, psicodelismo e regionalismo, o Nordeste inserido no mundo, o universo conectado ao Nordeste. Um trovador urbano comparado por muitos aos ícones da música mundial.

Ao lado dos amigos Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, Zé protagonizou em 1996, um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira, O Grande Encontro, que levou multidões aos shows em todo o país e gerou o lançamento de um disco ao vivo, vendendo mais de 700 mil cópias. A continuação do projeto, rendeu outras duas “turnês” vitoriosas, um CD de estúdio e outro gravado ao vivo, que alcançaram a marca de 1 milhão de unidades. Zé realizou ainda uma apresentação histórica no Rock In Rio 3, assistida por mais de 60 mil pessoas em 2001, junto com Elba Ramalho.

Tendo mais de 30 discos gravados em sua carreira o artista alcança a expressiva marca de 6 milhões de álbuns vendidos.

O álbum 20 anos – Antologia Acústica é seu maior êxito comercial até hoje e vencedor do Prêmio Sharp como melhor projeto gráfico. Este disco deu início a uma trilogia que seguiu com Nação Nordestina, um mapeamento da história musical e política da sua região natal, indicado ao Grammy Latino de melhor álbum regional e, Estação Brasil, um passeio pelo cancioneiro nacional.

De 2008 a 2012, Zé Ramalho ainda homenageou: Raul Seixas, Bob Dylan, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Beatles. Em 2013 Consagração no Rock In Rio 5 junto com a banda Sepultura (Zépultura). Em 2019 Zé Ramalho lança CD e DVD comemorando seus 40 anos de trajetória.

A tour 2020 traz Zé Ramalho revisitando seus maiores sucessos mantendo o respeito da crítica especializada, em rara unanimidade. “Admirável Gado Novo, Entre a Serpente e a Estrela (trilhas consagradas em novelas), Avohai, Frevo Mulher, Chão de Giz, Beira-Mar, Eternas Ondas, Garoto de Aluguel, Vila do Sossego e Banquete de Signos” são apenas algumas das inúmeras pérolas que o consagrou. Traz ainda o grande sucesso Sinônimo.

Seja qual for a jornada, o público sabe que quem a conduz é um dos artistas com a personalidade mais marcante da música popular brasileira. Com sua voz inconfundível e sua poesia apocalíptica, Zé Ramalho escreveu, escreve e continuará escrevendo seu nome na história musical brasileira, seguindo feito um viajante pelas estradas do país, arrastando multidões por onde quer que passe. Há mais de 40 anos, o brasileiro sabe que assistir Zé Ramalho ao vivo é uma experiência única em uma espécie de pacto de fidelidade que se renova ano a ano.

SERVIÇO – ZÉ RAMALHO TOUR 2020 SHOW DOS GRANDES SUCESSOS

Data: 30 de janeiro de 2020 (quinta-feira)

Local: Teatro Pedra do Reino – Rodovia PB-008, Km 5, s/n – Pólo Turístico – Cabo Branco

Abertura de portões: 19h

Horário: 21h

Classificação: 16 anos

Ingresso: R$ 80,00 (meia) e R$ 160,00 (inteira) para o setor Balcão; R$ 110,00 (meia) e R$ 220,00 (inteira) para o setor Plateia B; e R$ 120,00 (meia) e R$ 240,00 (inteira) para o setor Plateia A (as entradas podem ser adquiridas na Mioche, do Manaíra Shopping (sem taxas) e no https://www.bilheteriavirtual.com.br/evento/2500/Z_Ramalho__PB (com taxa de 15%).