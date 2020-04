Wilsinho deixa oposição emedebista, adere ao prefeito Marcus e seu partido fica ‘bom todo’ para as eleições

O vereador Wilson Filho – Wilsinho (PL) deu o pulo do gato, deixou o grupo Paulino (MDB), de oposição em Guarabira, e fechou aliança com o grupo do PSDB (situação), em apoio a pré-candidatura à reeleição do prefeito em exercício Marcus Diôgo. Para selar a adesão, o ex-vereador Leonardo Macena, que tinha se filiado ao PSDB no dia anterior, se desfilou para integrar o PL e assim fortalecer o partido de Wilsinho.

Além de Macena, também se filiaram ao Partido Liberal, as seguintes lideranças comunitárias: Luciano Procópio, Jura de Seu Lau, Isaura, Danilo de Contendas, a ex-conselheira Tutelar Rilza e Leila do Alto da Boa Vista. O que deixa a sigla presidida por WF com bastante fôlego para as próximas eleições.

Também prestigiaram a chegada de Wilsinho ao grupo do PSDB, os vereadores Raimundo Macêdo e Tiago do Mutirão, o advogado Marcos Edson, o ex-vereador Luciano do Bolo (PSD)e o secretário municipal de Meio Ambiente, Alcides Camilo, este último que nos confirmou a veracidade do fato.

Vale lembrar que durante a Cavalgada de São José, no sítio Maciel, Wilsinho esteve acompanhado do seu pai o empresário Wilson da ‘Casa Wilson’, e foram fotografados ao lado do prefeito em exercício Marcus Diogo, do empresário Ivanildo Coutinho (do grupo Guaraves/Bom Todo) e do vereador Lula das Molas (PSD).

A ida de Wilsinho tem, provavelmente, o aval do deputado federal Wellington Roberto, o qual é presidente dos Liberais na Paraíba, pois se Wilsinho continuasse no grupo Paulino, teria que forçadamente ingressar no MDB e descartar o PL, pois estava sozinho na sigla Liberal e com poucas chances de se reeleger. E com isso achou por bem continuar na sua legenda e aceitar o reforço da situação.

redaçãoplugados