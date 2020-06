Websérie mostra a história e rotina de casais LGBTQs durante a quarentena

Com objetivo de celebrar o Mês do Orgulho LGBTQ+, comemorado internacionalmente no mês de junho, o Nosso Amor Existe está lançando a websérie “#NossoAmorExiste na Quarentena”, mostrando os desafios e delícias de se viver um amor em tempos de distanciamento social.

A produção acompanha a rotina de casais LGBTQs durante a quarentena, abordando as estratégias encontradas para vencer com criatividade e afetividade este momento, enfatizando a necessidade do cuidado, carinho e cumplicidade.

“Essa pandemia colocou todos nós em uma situação inédita, confusa, quase angustiante, onde temos que rever a cada instante nossos valores, e compartilhar esses momentos, assim como o crescimento que tais reflexões nos causam foi o caminho que escolhemos para comemorar tanto o dia dos namorados, quanto o mês do orgulho”, conta Theo Borges, um dos produtores da série.

Em cinco episódios conhecemos a história e a rotina de dez casais, seus medos, angústias, atividades, planos futuros, esperanças, trabalho, relacionamento com amigos e família.

No casting, composto por um elenco diverso, os casais foram escolhidos após terem grande repercussão em número de curtidas, comentários e compartilhamentos quando contaram suas histórias em fotos e texto na página do projeto.

“Temos casais que moram juntos e contam como está sendo ficar 24h com o parceiro, assim como temos casais que estão passando a quarentena distantes, outros que um dos parceiros precisa continuar trabalhando, e essas histórias nos aproxima, porque estamos todos tentando lidar com as incertezas, e procurando estar perto das pessoas que amamos”, complementa Ricardo Puppe, também produtor da série.

O Nosso Amor Existe é uma plataforma de visibilidade e cultura LGBTQ, que utiliza o amor como ferramenta de transformação social. Idealizado como uma campanha para o dia dos namorados e das namoradas em 2016, esse ano completa quatro anos contando centenas de histórias do Brasil e do mundo, engajando pelas redes sociais um público de mais de 100 mil pessoas.

Os episódios da websérie serão exibidos nas segundas e nas sextas-feiras pelo YouTube, com estreia do segundo episódio prevista para 12 de junho, dia dos namorados e das namoradas. Assista ao primeiro episódio já disponível no canal do YouTube do Nosso Amor Existe:

https://youtu.be/NCxS_tpe6V8

nossoamorexiste