VIRALIZOU: Transformista guarabirense supostamente está internado em hospital de João Pessoa

Circulas nas redes sociais da população da cidade de Guarabira, Agreste paraibano, a informação de que o transformista guarabirense “Pity Bomba Atômica” está internado no Hospital Clementino Fraga, em João Pessoa, devido a sérios problemas de saúde. A informação viralizou em poucas horas, em grupos de whatsapp, instagram e facebook, devido ao fato da Pity ser bastante conhecida. O COMPLEXO HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA – CHCF, é responsável atualmente em consonância com a Reforma Sanitária Brasileira pela política de assistência e atendimento aos portadores de doenças infecto-contagiosas como referência ao tratamento especializado no Estado da Paraíba.

Pity, trabalha com publicidade em carro de som, e era comum vê-lo com suas performances nas principais avenidas de Guarabira. Porem de uma hora para outra ele teria “sumido” das ruas e do convívio dos amigos, e sua ausência foi notada.

Além das informações que não foram ainda confirmadas por nenhum parente, circula também uma foto que supostamente ele aparece em uma cama de hospital internado, bastante debilitado.