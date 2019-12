VÍDEO! Polícia Federal prende Ricardo Coutinho em aeroporto de Natal

O ex-governador do estado da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho (PSB) foi preso no final da noite desta quinta-feira (19) no aeroporto de Natal, Rio Grande do Norte. O voo, oriundo da Turquia, fez escala em Lisboa, Portugal, onde o político já estava sendo monitorado pela Interpol (Polícia Internacional).

Investigado pela Operação Calvário, Ricardo Coutinho foi escoltado pela agentes da PF até João Pessoa, onde começa a cumprir prisão preventiva decretada pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida. Ex-auxiliares de seu governo como os ex-secretários Gilberto Carneiro, Waldson Souza e Cláudia Veras permanecem presos. A deputada Estelizabel Bezerra (PSB) passou dois dias na carceragem, mas foi solta nesta quarta-feira (18) por decisão da Assembleia Legislativa.

Coutinho estava retornando da Turquia, após ter a viagem de férias interrompida com o decreto de um mandado de prisão, sob a acusação de chefiar uma organização criminosa, acusada de desviar recursos públicos da Saúde e da Educação, durante duas gestões seguidas.

As investigações da Operação Calvárioapuram o desvio de aproximadamente R$ 120 milhões. De acordo com as delações premiadas de vários envolvidos, Coutinho recebia uma propina mensal de R$ 500 mil. Das mãos da sousense Livânia Farias, ex-secretária de Administração, foram repassados a Coutinho, aproximadamente R$ 4 milhões.

Guarda do filho

Nesta quinta-feira (19) Ricardo Coutinho teve outra baixa. A justiça da 7ª Vara da Família da Capital, concedeu liminar a sua ex-esposa, a jornalista Pâmela Bório, para que fique com a guarda do filho do casal.

De acordo com a decisão da juíza Érica Virgínia da Silva Pontes, o garoto Henri Lorenzo poderá visitar o pai, mas com aviso prévio. A justiça determinou ainda que todos os documentos do menino sejam entregues a Pâmela Bório.