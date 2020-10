Vídeo de Batismo de Geraldo Camilo ganha repercussão após sua morte

A Missionária Simone Camilo da Igreja Batista Semear de Guarabira divulgou em seu Facebook um vídeo onde aparece o seu esposo, Pastor Gilvan Camilo juntamente com o médico Geraldo Camilo.

No vídeo o pastor Gilvan profere algumas palavras da liturgia do Batismo da sua Igreja que é de pronto repetida pelo médico.

Geraldo Camilo era médico e faleceu na madrugada da última quarta-feira (28), possuía 85 anos de idade e estava com a saúde já debilitada, porém, decidiu ficar se tratando em sua residência, junto à sua família.

Na homenagem a missionária postou:

“Digo-vos mais: todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. (Lucas 12:18). Este momento foi selado no céu e ninguém pode revogar! A oração de 20 anos foi ouvida antes do cumprimento da sua partida. (…) Descanse em paz tio Geraldo Camilo! Gilvan Camilo”

