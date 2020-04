Vice-prefeito de Tacima retira candidatura e anuncia apoio à Xató

Bom dia todos!

Após ouvir o nosso grupo que é composto pelos partidos Republicanos 10 e pelo AVANTE 70, após ouvir minha família, e sobretudo após ouvir o povo da minha terra, decidimos retirar a nossa pré candidatura a Prefeito, e firmar apoio a pré candidatura do conterrâneo Xato a Prefeito de Tacima-PB para as eleições municipais de outubro próximo. Assim como tínhamos falado em 05/07/2019 durante entrevista na talismã FM quando oficializamos o nosso posicionamento político no campo das oposições, reafirmamos nossa posição no propósito maior de fortalecermos as oposições, buscando unidade em prol de uma TACIMA melhor…

Nesta conjuntura o AVANTE 70 que no município é presidido por minha esposa, a Professora Leandra Carla, está fazendo a indicação do pré candidato a Vice Prefeito, o empresário Nilson Bezerra, que juntamente com sua esposa Jackeline Bezerra se filiaram no AVANTE 70.

Tacima não tem dono, Tacima pertence ao seu povo…

AVANTE TACIMA…

Que Deus nos proteja e nos abençoe sempre…