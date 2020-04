Vereadores deixam secretarias e são empossados na Câmara de Guarabira

Na tarde desta quarta-feira (01), o presidente da Câmara Municipal de Guarabira, Marcelo Bandeira, deu posse administrativa aos três vereadores que deixaram as secretarias que ocupavam na Prefeitura de Guarabira, no prazo limite de desincompatibilização para quem vai disputar as eleições municipais no próximo pleito.

Em razão das medidas restritivas adotadas de prevenção ao COVID-19, inclusive com a suspensão por tempo indeterminado das sessões legislativas, não houve solenidade com presença de público.

Foram empossados Lula das Molas, Raimundo Macedo e Júnior Ferreira. Eles ocupavam as secretarias de Agricultura, Educação e Planejamento, respectivamente. Os nomes dos substitutos já foram definidos pelo prefeito em exercício, Marcus Diogo. São eles: Neno do Carrasco (Agricultura), Gracina Pontes (Educação) e Robério Arnaud (Planejamento), esse último acumula com a Secretaria de Indústria e Comércio.

Marcelo Bandeira disse que a situação é atípica e que aguardará a retomada das sessões para dá segmento às atividades. O presidente ainda falou, em contato com a imprensa, que o nível dos debates será mantido com a chegada dos parlamentares, destacando as qualidades dos empossados, inclusive a experiência de Lula das Molas, vereador de cinco mandatos consecutivos.

ACESSORIA