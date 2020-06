Vereadores aprovam 29 requerimentos e discutem combate à Covid-19

Durante a sessão ordinária remota desta terça-feira (2), a Câmara Municipal de Guarabira aprovou 29 requerimentos apresentados pelos parlamentares, todos voltados ao interesse da coletividade guarabirense.

Depois de feitas as votações, o presidente da Câmara, Marcelo Bandeira (PDT), abriu espaço para os pronunciamentos dos parlamentares presentes à sessão.

Mais uma vez, o tema central em discussão foi a pandemia da Covid-19 e o aumento dos casos na cidade, visto que Guarabira se transformou no epicentro da doença na região, registrando 629 casos confirmados pela Secretaria de Saúde até esta terça.

Vereadores que fazem oposição ao prefeito Marcus Diogo (PSDB) cobraram do gestor mais ações efetivas para combater os efeitos da pandemia, alegando que a inexistência de um comitê gestor da crise sanitária dificulta na adoção de medidas eficazes.

Uma das cobranças foi no sentido de que a prefeitura instale túneis de desinfecção em pontos estratégicos em entradas da feira livre, para evitar a disseminação do contágio do vírus.

Já os vereadores governistas parabenizaram os que integram a Secretaria de Saúde pelo esforço que têm feito para coibir o avanço da Covid-19, mesmo reconhecendo que tudo depende do comportamento da população, respeitando as medidas restritivas e tomando os cuidados de higiene orientados pelas autoridades sanitárias.