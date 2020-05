Vereador Bruno Farias testa positivo para Covid-19 e está em quarentena

O vereador Bruno Farias, Presidente Municipal do Cidadania-JP, informou nesta quinta-feira (14) aos familiares, amigos e a todos os pessoenses que testou positivo para Covid-19.

Embora esteja assintomático, ele resolveu fazer o exame, porque algumas pessoas próximas também positivaram. “Foi o que me impulsionou a fazer a triagem sorológica”, conta.

Em seu lar, isolado dos familiares e cumprindo as restrições e orientações médicas da quarentena para se recuperar e não propagar o vírus, o parlamentar continua, ainda que de forma virtual, a exercer suas atividades legislativas e fiscalizadoras. “Apesar das claras limitações impostas pelo isolamento, seguirei, mesmo à distância, firme no meu trabalho, participando das sessões remotas, fiscalizando o Poder Público, interagindo virtualmente com as pessoas, defendendo os interesses coletivos e encaminhando os pleitos da sociedade”, diz

Bruno relata ainda que está bem e continua sem qualquer sintoma. “Graças a Deus, estou bem, devidamente medicado, e sem qualquer indício de mal-estar. Peço para que me incluam em suas orações e rogo a Deus que, o quanto antes, a humanidade possa vencer esse vírus”.

parlamentopb