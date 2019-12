Verão começou: Veja como lidar com ‘incômodos’ trazidos pelo calor

Ah, o verão: tem quem ame e quem odeie, mas a estação chegou neste domingo (22) à 01h19, e a previsão é de mais sol em março do que em janeiro e fevereiro. Com os dias mais longos do que as noites, o período é caracterizado pelo aumento da temperatura em todo o país, em função da posição relativa do sol mais ao sul. A estação também tem mudanças rápidas nas condições de tempo: chuvas fortes, queda de granizo, ventos com intensidade variando de moderada à forte e muitos raios.

E, junto com o calor, vem também uma série de incômodos como tontura, corpo inchado, dor de cabeça, assaduras e brotoejas. A seguir, mostramos como lidar com alguns perrengues trazidos pelas temperaturas altas.

Tontura

O mal-estar acontece principalmente pela desidratação no organismo. No calor, nosso organismo “elimina” mais água em formato de suor, na tentativa de controlar a temperatura corporal. Se o líquido não é reposto adequadamente, há uma diminuição do volume de sangue e oxigenação no cérebro, provocando aquela sensação de cabeça rodando. Por isso, é importantíssimo não descuidar da hidratação. A quantidade de água que uma pessoa deve beber varia muito, pois depende da alimentação… Mas, geralmente, tomar entre dois e três litros por dia é o suficiente.

Pés e mãos inchado

s A vasodilatação (aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos) é uma das estratégias usadas pelo corpo para dissipar o calor do organismo. Mas a dilatação das veias pode prejudicar a circulação em algumas partes do corpo, especialmente nas extremidades, pois falta pressão para o retorno do sangue. Isso gera inchaço. O ideal é fazer manobras mecânicas para que a circulação volte ao normal. Deixe os pés elevados acima do nível do coração por cerca de 15 minutos todos os dias. Trabalha sentado? Não se esqueça de ficar em pé e caminhar um pouco de tempo. A cada uma hora, pelo menos, vá pegar um copo d’água, ao banheiro e saia para andar um pouco. A atividade física estimula a circulação do sangue e a deixar os membros inferiores menos inchados. Já com as mãos é importante mexer a musculatura com movimentos de abrir e fechar. Com isso é possível irrigar sangue para a região e diminuir o inchaço.

Dor de cabeça

O calor pode ser um gatilho para potencializar as dores na região, principalmente em quem já sofre com enxaqueca. O incômodo geralmente acontece como consequência da desidratação. Então, não se esqueça de beber muita água, água de coco e sucos para repor o líquido perdido pelo organismo.

Assaduras

Elas tendem a aparecer em aparecer em regiões como pescoço, virilha e axilas. Ocorrem por causa do hiperaquecimento, suor e atrito na pele, provocando aquela sensação de ardência e machucado. Para evitar o problema, o ideal é evitar a fricção na pele, usando roupas leves e pomadas antiassaduras, que lubrificam e criam uma barreira de proteção. Também procure não ficar exposto ao sol por muitas horas.

Brotoejas

Com a alta temperatura é muito comum lavarmos a pele mais vezes durante o dia. E muitos sabonetes promovem o ressecamento da derme, o que predispõe ao surgimento de inflamações e brotoejas. Outro fator que contribui para o aparecimento das bolinhas é a transpiração excessiva que, muitas vezes, promove a obstrução e pode gerar inflamação das glândulas de suor. Para evitar o aparecimento frequente, use cremes hidratantes, mantenha a pele seca e use roupas leves, que facilitam a evaporação do suor.

