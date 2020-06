Veja os destaques da coluna “Acontecimentos”, da jornalista Jaciara Almeida

“ACONTECIMENTOS”

A coluna “ACONTECIMENTOS”, é de responsabilidade da jornalista Jaciara Almeida, e será atualizada semanalmente.

CAMPANHA AJUDA EMPREENDEDORES DE GUARABIRA A DIVULGAREM SEUS SERVIÇOS E PRODUTOS DELIVERY

A pandemia do Covid-19 (coronavírus) tem trazido prejuízos à indústria e ao comércio, especialmente as micro e pequenas empresas, e umas amigas se uniram para criar uma campanha de concentração de divulgação de produtos e serviços no município de Guarabira, a fim de ajudar os empreendedores locais.

Intitulado GBA Produtos e Serviços Delivery o projeto tem a ideia de estreitar laços entre produção e consumo, para que os empreendedores e profissionais liberais de Guarabira possam tocar seus negócios, mesmo com a pandemia.

A ideia do trabalho totalmente gratuito partiu da jornalista Silvia Torres, psicóloga Penha Pontes e das empreendedoras Girleny Fernandes e Tereza Helena, e quem estiver trabalhando com Delivery ou prestação de serviços e deseja fazer parte desta coletividade de mídia em Guarabira, basta entrar em contato com as mesmas (todas tem perfil no Facebook e Instagram).

De acordo com Girleny Fernandes, o serviço é totalmente gratuito com objetivo de somar forças, principalmente passando os contatos do comércio e seus seguimentos, para que assim as pessoas não precisem sair de casa, contribuindo para o menor número de risco de contágio do Covid-19 e principalmente para que o comércio possa vender no Delivery.

“Unidos venceremos, somos guarabirenses, somos um povo forte”, acrescentou a empreendedora.

FOGUEIRAS DEVEM SER EVITADAS PARA NÃO PREJUDICAR OS QUE SÃO ACOMETIDOS COM A COVID-19

Está sendo difundida nas redes sociais uma campanha para que as pessoas não acendam fogueiras ou soltem fogos nesse mês de junho, pois a fumaça produzida pode prejudicar ainda mais quem tem problema respiratório, especialmente as pessoas contaminadas pela Covid-19.

Como as principais festas juninas foram canceladas, a maioria dos secretários de Saúde, Meio Ambiente, de Cultura e Turismo estão levantando essa bandeira em seus municípios, na tentativa de conscientizar a população, e em Guarabira não é diferente, e muitos populares tem divulgado em suas redes o pedido para que os guarabirense apoiem a campanha.

“Temos festa de Santo Antônio, São João e São Pedro todos os anos, mas neste não serão possíveis as comemorações por conta da pandemia, então façamos nossa parte para que ninguém se prejudique com a fumaça das fogueiras e fogos”, declarou a presidente da Associação Mãos que Ajudam, Maria da Luz Costa, conclamando a população guarabirense a mostrar amor e respeito ao próximo.

FESTEJOS JUNINOS SERÃO COMEMORADOS COM LIVES ESPECIAIS A PARTIR DO DIA 06

Os festejos juninos esse ano serão digital, com lives especiais que já estão sendo divulgadas a exemplo de: Festa Junina do Bell Marques – 6 de junho; Arraial do Wesley Safadão e Luan Santana – 20 de junho; Live de São João Gustavo Mioto – 19 de Junho; São João de Campina Grande – Junho (dias 6,13,20, 23, 24 e 28).

As transmissões do “São João de Campina Grande em sua Casa” serão feitas de um cenário junino, retratando o Parque do Povo, sem participação do público, mas adotando todas as medidas de proteção determinadas pela Organização Mundial da Saúde e autoridades sanitárias, para garantir a segurança dos artistas e equipe de produção.

Além dessas lives acontecerá o festival digital “São João de Todos” criado pela plataforma de streaming Sua Música, trazendo as seguintes apresentações já confirmadas: 06/06 – Gleydson Gavião; 07/06 – Junior Vianna; 11/06 – Danieze Santiago; 12/06 – Magníficos; 13/06 – Wallas Arrais; 20/06 – A Loba; 20/06 – Romim Mata e 21/06 – Caninana.