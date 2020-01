Veja os destaques da coluna Acontecimentos, da jornalista Jaciara Almeida

“ACONTECIMENTOS”

A coluna “ACONTECIMENTOS”, é de responsabilidade da jornalista Jaciara Almeida, e será atualizada semanalmente.

PALCO DO BREGA NA FESTA DA LUZ TEM PROGRAMAÇÃO DEFINIDA E DIVULGADA PELA PMG

O famoso espaço do Brega na Festa da Luz teve sua programação finalmente divulgada pela Prefeitura de Guarabira, e entre as atrações estão José Orlando e o cantor Gilliard, que trará um show de muito romantismo para o tradicional evento da padroeira do município.

De acordo com o secretário de Cultura, Tarcísio Pereira, a inovação no Brega Luz deste ano será uma noite em que mais de 15 artistas locais se apresentarão num tributo ao Brega, tocando e cantando canções de diversos músicos famosos do estilo.

“Fizemos uma seleção musical especial, que irá a todos os amantes do brega. Além disso, os visitantes da Festa da Luz poderão conhecer de perto a qualidade dos artistas de Guarabira”, declarou o secretário.

O Palco Brega Luz terá apresentações do dia 29 de janeiro a 1º de fevereiro, sempre começando por volta das 19h.

Programação completa da Festa da Luz Palco Luz

29/1 – Renno Poeta, Luan Santana e Raí Saia Rodada

30/1 – Henry Freitas, Wesley Safadão e Eric Land

30/1 – Giannini Alencar, Xand Avião e Gustavo Mioto.

01/2 – Luka Bass, Márcia Fellipe e Mano Walter

02/2 – Rosa de Saron, Celione David e Elson Júnior.

Palco Brega Luz

29/1 – José Orlando

30/1 – The Rossi

31/1 – Tributo ao Brega (Quinze Artistas de Guarabira)

01/2 – Gilliard

INSCRIÇÕES PARA MAIS DE 7 MIL VAGAS DISPONIBILIZADAS PELA UFPB NO SISU ACONTECEM DE 21 A 25 DESTE MÊS

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) estará disponibilizando 7.872 vagas para cursos de graduação no Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2020 nos 124 existentes na instituição, distribuídos nos quatro campi. As inscrições acontecerão de 21 a 25 deste mês.

Poderão se inscrever os candidatos participantes do Enem de 2019 que obtiveram nota acima de zero na redação. As vagas ofertadas pela UFPB são distribuídas da seguinte maneira: para ampla concorrência são oferecidas 3. 930, já para estudantes que tenham cursado o Ensino Médio integralmente em escolas públicas serão 3.942 vagas.

De acordo com a assessoria da UFPB, os resultados do SISU estão previstos para serem divulgados no dia 28 de janeiro. Já as matrículas da primeira chamada serão de 29 de janeiro a 04 de fevereiro.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LANÇA EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

Estão abertas até o dia 30 de janeiro, nas 14 regiões geoadministrativas do estado, as inscrições para seleção com 28 vagas de professores para ministrar cursos de curta duração e outras atividades na Escola de Serviço Público da Paraíba. O edital foi publicado pela Secretaria da Administração no último dia 17.

As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.portaldacidadania.pb.gov.br. O valor da hora-aula é de R$ 80,00 (para candidatos com graduação) e R$ 140,00 (para profissionais com doutorado).

PREFEITURA DE GUARABIRA INOVA E DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA ACONTECE A I CORRIDA LUZ

Buscando inovar e oferecer outras atividades dentro da programa da Festa da Luz, a Prefeitura de Guarabira promoverá no dia 26 deste mês a I Corrida Luz, que tem o intermédio da Secretaria de Saúde e a parceria da Redpharma, Fellup e Global Trainer.

A inscrição para participar da corrida será através do site oficial da Prefeitura, onde estará o link da I Corrida Luz. No dia 25 os participantes terão de entregar, dois quilos de alimentos não perecíveis, no Parque de Eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima para terem a participação confirmada.

De acordo com os organizadores, os cem primeiros inscritos terão direito a camiseta da corrida. E a saída e chegada será simultaneamente no Parque de Eventos, com concentração a partir das 06h da manhã e a largada está prevista para às 7h.