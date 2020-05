Veja os Destaques da Coluna Acontecimentos, com Jaciara Almeida

“ACONTECIMENTOS”

A coluna “ACONTECIMENTOS”, é de responsabilidade da jornalista Jaciara Almeida, e será atualizada semanalmente.

LIVES DE DIVERSOS ARTISTAS ESTÁ FAZENDO A DIFERENÇA NESTA QUARENTENA PARA O PÚBLICO E EMPRESAS

Com o isolamento social, devido a pandemia do Covid-19 (coronavírus), a saída, tanto para ajudar ao próximo como quebrar a rotina de casa, tem sido as lives dos artistas, que arrecadam doações em alimentos ou dinheiro.

Essas lives servem também de espaço publicitário tanto do artista como de empresas que os patrocinam, a exemplo do que aconteceu na de Ivete Sangalo, que ao se apresentar de pijama rosa de bolinha brancas da marca Miss Victoria, causou uma grande procura do produto, chegando a ser vendido 400 pijamas em 3 dias.

Veja a lista das próximas lives: Sábado (dia 02) – JORGE E MATEUS (SUNSET)

a partir das 17h, MARCELO JENECI (19h), XAND AVIÃO (20h), LULU SANTOS

(21:30h), ALOK às 22h30 (logo após a novela “Fina Estampa”)

TV Globo, Globoplay, Multishow e plataformas digitais do artista).

Domingo (Dia 03) – VILLA MIX EM CASA

GUSTTAVO LIMA e outros artistas, GUILHERME E SANTIAGO (14h), ALCEU VALENÇA (18h), CAPITAL INICIAL (20h), WANESSA CAMARGO (20h), CHRIGOR (20h).

Segunda-feira (Dia 04) – DILSINHO (19h:30)

Quinta-feira (dia 07) – PÉRICLES (#PAGODEDOPERICÃO) 20h, LUCAS LUCCO (20h)

Sexta-feira (Dia 08) – ROBERTA MIRANDA (19h)

Sábado (Dia 09) – MARÍLIA MENDONÇA

ENERGISA AMPLIA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FIQUE EM CENA E ARTISTAS DA PARAÍBA ESTARÃO PARTICIPANDO

Até o dia 8 de maio, o Grupo Energisa realiza o Festival Fique em Cena. Por conta da grande adesão da classe artística, o projeto foi ampliado e ganhou mais três dias de transmissão ao vivo pelo YouTube da Energisa. Entre os destaques nacionais haverá show de Otto, espetáculo do Grupo Corpo e a exibição do filme “Maria do Caritó”, com a atriz Lília Cabral. Aqui da Paraíba, 20 artistas e bandas participarão das lives.

Os artistas e bandas da Paraíba selecionados para participar do Fique em Cena são Cátia de França, Seu Pereira, Val Donato, Cabruêra, Totonho, Nathalia Bellar, Os Gonzagas, Polyana Resende, Flores Baldias, Trio Maria sem Vergonha, Toninho Borbo, Pedro Índio Negro, Wister, Rieg, Luana Flores, Cristiano Oliveira, Sandra Belê, Fernando Macieira, Pedro Faissal + MeioFree e Amorim.

O festival faz parte do Movimento Energia do Bem, liderado pela distribuidora, e tem o objetivo de ajudar os artistas e grupos que se apresentam nas Usinas Energisa de João Pessoa, da zona da mata de Minas Gerais e da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Durante as apresentações, haverá um link da plataforma de financiamento coletivo Evoé para que o público possa fazer doações.

FEIRA DE NEGÓCIOS CRIATIVOS NA PB ACONTECE DE 04 A 10 E JÁ ESTÁ COM INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO ONLINE

As inscrições para a Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos 2020 (FINCC Digital), realizada pelo Sebrae Paraíba, começaram nesta quinta-feira (30), de forma gratuita e online no site do evento. A feira vai acontecer do dia 4 ao 10 de maio, também virtualmente, no portal da FINCC. O evento terá palestras e oficinas sobre áreas da economia criativa e os participantes poderão interagir ao vivo por meio de chat. Ao todo, são 300 vagas disponíveis.

De acordo com a coordenação do Sebrae, a FINCC contará com feira de expositores, palestras de casos de sucesso de pequenos negócios, shows culturais, workshops, promoções e 22 palestras técnicas com especialistas de todo o país, trazendo debates e dicas das mais variadas áreas da Economia Criativa.

O evento começa na próxima segunda-feira (4), a partir das 9h30, com a presidente do Conselho Magazine Luiza e líder do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano, com o tema: “O mundo dos pequenos negócios pós crise 2020”.

RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO: PROFESSORA MARIA DA LUZ COSTA SE FILIA AO PL

A professora Maria Daluz Costa Silva se filiou no Partido Liberal (PL) ao invés do PSD como eu tinha divulgado em minha coluna no início de abril, mas aproveito para retificar a informação.

Possivelmente Daluzinha, como é mais conhecida a professora, será candidata a vereadora em Guarabira, representando a comunidade do Morro do Cuscuz, entre outras localidades, onde atua há muito tempo através de atividades profissionais e de assistência social.