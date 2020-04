Veja os destaques da coluna Acontecimentos, com Jaciara Almeida

“ACONTECIMENTOS”

A coluna “ACONTECIMENTOS”, é de responsabilidade da jornalista Jaciara Almeida, e será atualizada semanalmente.

PROFESSORA MARIA DA LUZ COSTA SE FILIA AO PSD E PODE SER CANDIDATA A VEREADORA

Após ter recebido convites de diversos partidos políticos, a professora Maria Daluz Costa Silva decidiu por se filiar no Partido Social Democrático (PSD), e possivelmente sairá candidata à vereadora em Guarabira. Ela assinou a ficha de filiação no último dia 02 de abril.

De acordo com Daluzinha, como é mais conhecida na cidade, o que a levou a se filiar no PSD é a ideologia do partido voltada para o social, buscando beneficiar a população, e como sempre esteve envolvida nas questões sociais do município acreditou na proposta, e dará o seu melhor.

“Tenho um trabalho de muitos anos junto as pessoas carentes da cidade, em especial na comunidade do “Morro do Cuscuz” onde nasci e me criei, e sei que poderei fazer mais pelas famílias guarabirense”, declarou Maria Daluz.

Para a professora ainda é cedo no sentido de confirmar sua candidatura, devido a situação adversa que passa o país e o mundo com a pandemia do Covid-19. “Tudo será definido no tempo certo. Acredito que em breve voltaremos as nossas atividades normais, mas teremos de redobrar no cuidado com esse vírus”, concluiu.

PARA AJUDAR AS PESSOAS NA QUARENTENA DIVERSOS ARTISTAS ESTÃO FAZENDO LIVES

Como estamos vivendo em isolamento social, devido a pandemia do Covid-19 (coronavírus), diversos artistas estão promovendo lives nas mídias digitais (facebook, instagram, youtube) para animar as pessoas que estão sem poder sair de casa nesse período.

Recentemente aconteceu a live de Gustavo Lima, que conseguiu reunir um grande número de pessoas acompanhando simultaneamente, além de conseguir donativos que serão distribuídos com pessoas carentes em diferentes regiões do Brasil.

Já estão agendadas as lives dos seguintes artistas:

Sábado – 04/04 – 14h – Lucas Lucco; 16h – Xand Avião;18h – Walkyria Santos e 20h – Jorge & Mateus; Domingo – 05/04 – 20h – Pedro Paulo & Alex; Quinta 09/04 – 21h – Bruno & Marrone; Sábado 11/04 20h – Gustavo Lima e Sábado 18/04 – 20h – Gravação DVD WS em casa (Wesley Safadão)

Para quem está em casa é uma boa pedida este formato de diversão, pois garante segurança contra o Coronavírus, além de animação para toda família.

BDAY DA TV MÍDIA COM SHOW DE FORRÓ DAS ANTIGAS É ADIADO SEM DATA DEFINIDA DE REALIZAÇÃO

A Pandemia do Covid-19 (coronavírus) tem modificado a vida de todos no mundo inteiro, e consciente da importância do isolamento nesse período a proprietária da TV Midia, Michele Marques, adiou a realização da comemoração do aniversário do veículo de comunicação, e a nova data ainda não foi definida.

O Bday dos 5 anos da TV Mídia estava programado para acontecer no próximo dia 18 de abril, na AABB de Guarabira, com um show de forró das antigas, onde se apresentariam

GOVERNO DA PB LANÇA EDITAL PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS EM FORMATO DIGITAL

O Governo da Paraíba através da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba (Secult-PB) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) da sexta-feira (3), um edital de chamamento público para credenciar propostas de apresentações artísticas em formato digital.

Segundo o edital, conforme a necessidade de medidas de prevenção, incluindo o isolamento social, motivo pelo qual as apresentações ocorrerão através da internet. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de abril, pelo site oficial do Governo.

Foram abertas vagas para Causo, Glosa, Repente, Teatro de Bonecos, Jogos e Números Circenses Infantis, Longa-metragem, Curta-metragem e Performance Solo ou Duo.As remunerações vão de R$ 750 a R$ 1 mil.