Veja as imagens do momento em que homens armados invadem e assaltam frigorífico em Guarabira

Veja as imagens do momento em que homens armados invadem e assaltam frigorífico em Guarabira

O assalto ao frigorífico Pescados e Cia, na avenida Rui Barbosa aconteceu na noite desta segunda-feira (6) por volta das 19:02h. Dois homens armados, um com uma faca e outro com um revolver renderam o proprietário que estava no caixa e levou o dinheiro. Cerca de R$ 700,00, segundo a Polícia Militar.

SAIBA MAIS: Homens armados invadem frigorifico e roubam R$ 700 em Guarabira