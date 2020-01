Um veículo caiu em um açude que fica as imagens da PB-075 próximo ao Franci Hotel, e ao campus da UEPB na cidade de Guarabira, Agreste paraibano. O fato foi ocorrido na madrugada desta sexta-feira (3).

No trecho do acidente não há curva, o que indica que provavelmente pode ter havido falha humana.

Não há registro de feridos no acidente, assim como não há ainda, a identificação do dono do automóvel.