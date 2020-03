Varejo, moda e construção são os setores mais afetados pela crise da Covid-19 na PB, diz Sebrae

Um estudo do Sebrae Paraíba aponta que os microempreendedores individuais (MEI) são os mais afetados com a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, no estado. Os segmentos de varejo, moda e construção civil são os mais vulneráveis durante a crise e serão mais impactados. Cerca de 51% dos empreendimentos vulneráveis na Paraíba estão nestas atividades, sendo 39.389 no varejo tradicional, 24.520 na moda e 23.284 na construção civil.

Segundo o estudo, o MEI será o mais impactado pela pandemia, já que 82% desses empreendedores pertencem a atividades consideradas de áreas mais vulneráveis à crise no estado.

Já para os pequenos empreendedores, 78,9% deles, um total de 170.859 empreendimentos, pertencem estas áreas mais suscetíveis à crise na Paraíba.

O estudo também analisou os seguintes setores da economia: comércio, serviço, agronegócio e indústria. Oito a cada dez pequenos empreendedores que deverão ser mais afetados estão ligados ao comércio ou serviço, um percentual de 85,7%.

A análise foi feita pela Unidade de Gestão Estratégica e Monitoramento do Sebrae e também evidenciou que a pandemia preocupa empresários pelos impactos de curto, médio e longo prazos que os pequenos negócios enfrentarão.

“No curto prazo, o principal impacto é a retração das vendas pelo confinamento das pessoas de forma geral. No médio, é a lentidão da retomada da economia”, disse a gerente da Unidade de Estratégia do Sebrae Paraíba, Ivani Costa.

Ainda de acordo com a gerente, é necessário flexibilidade e planejamento, como negociação de prazos e preços com fornecedores, para se preparar para os próximos meses.

Outros segmentos apontados na lista de possíveis impactados pela crise da pandemia são serviços de alimentação, beleza, oficinas automotivas e saúde.





G1PB