Uva Passa, de vilã a fiel aliada: conheça os benefícios da fruta mais falada nos festejos de fim de ano

Ela é um dos principais personagens da Ceia de Natal e Jantar de Réveillon. Nesta época do ano ela ganha cena na internet, tornando-se o foco principal dos memes e piadas. Amada por uns e odiada por outros, a verdade é que a uva passa é um alimento amplamente saudável e quem afirma isto é o nutricionista do Hapvida em João Pessoa, Danilo Machado, que afirma que a fruta deve ser consumida ao longo de todo ano, não apenas nas festividades de fim de ano, quando ela ganha mais espaço nas receitas.



“A uva passa é em alimento saudável, uma frutinha muito nutritiva e que deveria ser consumida não só na época natalina, mas sim durante o ano todo pelos grandes benefícios que pode promover ao nosso organismo. Elas passam por um processo de desidratação, em que ocorre a retirada do líquido e, ainda assim, não perdem os principais componentes nutricionais, que é o mais importante para uma alimentação saudável e nutritiva de grande valor biológico”, assegura Danilo.



Rica em fibras, vitaminas e minerais, o consumo de uma pequena porção da uva passa de forma moderada e consciente, segundo o nutricionista, pode promover diversos benefícios a saúde humana, a exemplo regulação do intestino, fortalecimento do sistema imunológico, proteção contra doenças cardiovasculares e, até mesmo, aumentar a libido ajudando no apetite sexual.



Danilo afirma ainda que a fruta pode ser incluída em vários pratos como o famoso arroz com passas, em saladas, tortas, farofa, sobremesas entre outros. Porém, faz um alerta: “Por mais que a uva passa apresente uma gama de benefícios à saúde, como qualquer outro alimento deve ser consumido de forma controlada, pois como dito apresenta frutose e seu consumo exagerado pode trazer alguns efeitos adversos para diabéticos e aqueles que estão em processo de emagrecimento, devendo consumir moderadamente, ou seja, com cautela”, alerta.

