Usina doa álcool etílico 70% para Prefeitura de Curral de Cima

A Prefeitura Municipal de Curral de Cima recebeu, como ajuda no combate ao novo coronavírus, 100 litros de álcool etílico 70% doados pela Usina Monte Alegre. O produto, nesta concentração, tem o poder de matar o vírus. A doação foi destinada a Unidades Básicas de Saúde que prestam o primeiro atendimento aos pacientes e possuem um fluxo maior de pessoas.



A secretária de Saúde de Curral de Cima, Renata Ribeiro, destacou que toda a sociedade deve estar unida em prol do combate ao coronavírus. “Estamos passando por uma pandemia e agora toda a sociedade deve estar focada em um único objetivo: se cuidar e findar o número de casos do Covid-19, doença causada pelo coronavírus”, explicou.



Renata agradeceu a doação feita e destacou que ela será muito importante para a população e para proteção dos profissionais de saúde. “Tenho certeza que venceremos a pandemia causada pelo novo coronavírus, mas será necessário a união de todos os setores da sociedade. A Usina Monte Alegre nos deu um ótimo exemplo de cuidado e amor ao próximo”, disse a secretária.



Curral de Cima está sob Situação de Emergência em razão da pandemia por coronavírus que abrange todo o País. O decreto traz medidas que foram adotadas para evitar a proliferação da doença. “Neste momento a principal recomendação, realizada por autoridades de saúde em todo o mundo é única e simples: ficar em casa. Vamos unir forças, nós enquanto poder público faremos tudo o que estiver ao nosso alcance e precisamos que cada cidadão siga as recomendações”, pontuou o prefeito Totó Ribeiro. ACESSORIA