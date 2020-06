UPA de Guarabira terá 3 leitos de UTI, diz João Azevedo

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (29), durante o programa semanal ‘Fala, governador’, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, a distribuição dos 84 respiradores que chegaram à Paraíba na semana passada. Os equipamentos, retidos pelo Ministério da Saúde no mês de março, foram entregues à Secretaria de Estado da Saúde (SES) no último dia 22, após uma ação dos Ministérios Públicos Federal e Estadual junto à Justiça Federal. Desta forma, a Paraíba poderá concluir todo o plano de expansão de leitos previsto no Plano Estadual de Contingência para a Covid-19.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, os novos leitos de UTI serão abertos na UPA de Princesa Isabel (1); no Hospital Regional de Cajazeiras (2); na UPA de Cajazeiras (3); no Hospital Regional de Piancó (8); no Hospital de Pombal (5); e no Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (4), permitindo a totalização do Plano de Contingência na região de Patos.

Além disso, serão abertos três leitos de UTI na UPA de Guarabira; 12 leitos no Hospital de Clínicas de Campina Grande; 20 leitos na unidade II da Maternidade Frei Damião; 21 leitos do Hospital Solidário; três leitos na UPA de Santa Rita; e dois leitos no Hospital de Mamanguape.

“Com isso, estamos atendendo todas as regiões do Estado e reforçando as estruturas existentes para que a gente possa atender melhor a população, principalmente, nesse momento em que há uma interiorização dos casos de Covid no Estado”, pontuou.

João Azevêdo ainda reforçou a necessidade de manter as orientações dos órgãos de Saúde para evitar uma maior propagação do coronavírus no Estado. “O Governo do Estado está fazendo a sua parte, abrindo leitos, mas precisamos do apoio da população no sentido de permanecer em casa, só sair para qualquer atividade extremamente necessária com a utilização de máscaras. Com todas essas ações, vamos continuar oferecendo a segurança que a população da Paraíba espera dos gestores, dando a certeza de que o sistema de Saúde vai continuar dando as respostas, sem a necessidade de entrar em filas”, acrescentou.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado (SES), a Paraíba contabiliza, até o momento, 45.057 casos confirmados de coronavírus e 931 óbitos, distribuídos em 217 municípios. Na Grande João Pessoa, a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto é de 70%. Em Campina Grande, a taxa é de 65%, e no Sertão, 48%.