ÚLTIMA DO ANO: Feira livre de Guarabira é antecipada pera esta terça-feira (31)

FESTIVIDADES DE FIM DE ANO – A Prefeitura de Guarabira por intermédio da Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento – SUMASA, informou que na terça-feira, dia 24 de dezembro [véspera de Natal], a coleta de lixo, entre outros serviços de limpeza urbana e capinagem ocorreriam normalmente. Assim disse o secretário da pasta, Alcides Camilo. Porém no dia 25, feriado de Natal não haveria expediente.

O mesmo acontece durante o fim do ano, com os serviços de limpeza urbana funcionando normalmente no dia 31 de dezembro, porém fechado no feriado de 1º de janeiro (Confraternização Universal).

Ainda conforme o secretário, a feira livre que ocorre no meio de semana -às quartas-feiras- será antecipada para esta terça-feira (24). Do mesmo modo na última semana do mês, quando a feira livre será antecipada para o dia 31.