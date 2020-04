UFPB desenvolve aplicação web para acompanhar dados da Covid-19 na Paraíba

Desafio para os gestores públicos, a coleta de dados e a geração de informações associadas ao Covid-19 passou a ser crucial diante deste cenário de pandemia. Pensando nisso, a equipe do Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional (LABIMEC) do departamento de Economia da UFPB se prontificou a desenvolver uma aplicação web voltada para o contexto do Estado da Paraíba. Nela serão apresentadas informações organizadas no tempo, permitindo que a população possa ter acesso a uma ferramenta gratuita e que retrate as trajetórias de contaminação, casos ativos, recuperação e óbitos por município.

Link: https://paraiba-covid-19.herokuapp.com/

Além disso, há um mapa que mostra os municípios em que já há confirmação de casos de Covid-19. Os dados apresentados tomam como referência as informações do boletim epidemiológico Covid-19/coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A equipe do laboratório está desenvolvendo novas funcionalidades e buscando aperfeiçoar as já existentes. Reforçamos que o esforço contra o vírus é de toda a população e qualquer sugestão pode ser enviada a equipe através dos e-mails:

[email protected] – Coordenador do LABIMEC

[email protected] – Membro do LABIMEC

