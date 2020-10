UEPB realiza eleições para reitoria nesta quarta-feira (21)

Acontecem nesta quarta-feira (21) as eleições para reitor e vice-reitor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Pela primeira vez na história, devido a pandemia do novo coronavírus, as eleições deste serão diferentes do habitual. Acontecerão de maneira remota, por meio de uma consulta pública virtual, das 8h às 20h.

A nova reitoria da UEPB deve administrar a universidade pelos próximos quatro anos. São aptos a votar alunos regularmente matriculados no período letivo 2020.1, cujas aulas estão sendo ministradas remotamente, e servidores técnico-administrativos e discentes efetivos.

Ao todo, quatro chapas são candidatas à reitoria da instituição. A Chapa 01, “UEPB+”, é composta por José Etham de Lucena, candidato a reitor, e Valdecy Margarida da Silva, candidata a vice-reitora.

Já a Chapa 02, “UEPB Forte”, tem como candidata a reitora a professora Célia Regina, e Ivonildes da Silva Fonseca é candidata a vice-reitora.

A Chapa 03, “UEPB Educação com Inovação e Inclusão”, tem como candidato a reitor Juracy Régis, e a vice-reitora Jacqueline Echeverría Barrancos.

A quarta e última chapa, “UEPB Autônoma, Plural e Humana”, tem como candidato a reitor Carlos Enrique Ruiz e candidata a vice reitora a professora Maria Isabelle Silva.

Saiba como votar

Os membros da comunidade acadêmica aptos a votar devem receber o acesso por meio do e-mail institucional. Lá, eles acessam o sistema Helios Voting, colocam a identificação do eleitor e a senha enviada por e-mail. A UEPB desenvolveu um manual completo que pode ser acessado no site da instituição.

Qual o peso de cada voto

Conforme a resolução que normatiza as regras das eleições para reitoria da UEPB, a composição de votos é paritária, ou seja, os votos por categoria têm um peso idêntico, e são divididos considerando os votos coletivos, e não individuais, da seguinte maneira:

segmento Docente: 1/3(um terço);

segmento Técnico-Administrativo: 1/3(um terço);

segmento Discente: 1/3(um terço).

Ainda conforme a resolução, a Comissão Eleitoral da UEPB coordena todo o processo para escolha da nova reitoria. Ao fim da consulta pública, essa comissão envia um relatório completo, contendo a posição de cada chapa, para o Conselho Universitário (CONSUNI).

Por fim, o Consuni analisa o relatório formaliza a lista tríplice, com os nomes dos três candidatos mais bem votados, ao governador da Paraíba, João Azevêdo, que escolhe o reitor. Normalmente, a escolha considera a preferência da comunidade acadêmica, mas o gestor estadual pode escolher qualquer um dos três indicados pela universidade.

A TVMidia realizou um debate entre os candidatos a reitor.