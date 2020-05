TVMidia estreia nesta segunda (18) o PLANTÃO CORONAVÍRUS

A TVMidia estreia nesta segunda-feira (18) às 17:30h o PLANTÃO CORONAVÍRUS. Um programa informativo que vai abordar exclusivamente as notícias ligadas à pandemia do Coronavírus, com dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde dos respectivos municípios com casos confirmados da doença, além dos dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

O PLANTÃO CORONAVÍRUS tem o objetivo de não só deixar a população informada dos números atualizados de COVID-19, como também trabalhar a conscientização das pessoas, no que diz respeito ao papel de cada uma delas.

O plantão terá cerca de 30 minutos de duração e vai ao ar de segunda à sexta no horário das 17:30h, com a apresentação do repórter Roberto di Freitas, produção de Raniery Santos, na técnica João Pedro Martins e Moabe Evaristo e direção de Michele Marques.

O programa será transmitidos pelas plataformas digitais: Facebook, Youtube e Portalmidia.net