Trio é preso suspeito de transportar drogas, em Mamanguape

Dois homens e uma mulher foram presos, nesta segunda-feira (20), transportando 3,5 kg de crack e 2 kg de cocaína, no município de Mamanguape, na Paraíba. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com apoio da Polícia Militar da Paraíba. Um dos homens tinha mandado de prisão em aberto por um roubo ao fórum de Juazeirinho, no Agreste da Paraíba, ocorrido em dezembro de 2019.

De acordo com a PRF, a abordagem foi feita na BR 101, km 37, em Mamanguape. O veículo, um Fiat Argo, realizou uma manobra arriscada ao visualizar as viaturas da PRF e PM. Depois disso, foi iniciado um acompanhamento e foi possível abordar o veículo.

Após fiscalizar o veículo, os policiais localizaram os pacotes contendo cocaína e crack. A mulher de 20 anos afirmou aos policiais que a droga pertencia a ela e que seria comercializada em Bayeux, na Grande João Pessoa. O condutor do veículo, um homem 19 de anos, tinha mandado de prisão em aberto.

Ainda segundo a PRF, um terceiro homem foi detido suspeito de ser “batedor” do veículo que estava com a droga – ele estaria monitorando a presença de policiais na via para alertar ao veículo que estava com a droga. Os três foram detidos e encaminhados à Polícia Civil de Mamanguape juntamente com a droga apreendida.

G1