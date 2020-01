Três doenças que podem estar por trás da sua dor de garganta

Dificuldade para engolir ou falar, rouquidão, mau hálito, febre e dor são alguns dos sintomas da dor de garganta, problema frequente tanto em adultos quanto em crianças e que pode ter como causa diversos fatores. Abaixo, o otorrinolaringologista da Clínica Dolci em São Paulo e professor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Dr. Ricardo Landini Lutaif Dolci, explica quais são as principais.

Amigdalite: ocorre devido à inflamação das amígdalas, que ficam localizadas entre a boca, o nariz e a garganta e são grandes aliadas do nosso sistema imunológico. São formadas por tecido linfóide, o mesmo tecido das adenóides. Estas desenvolvem a função de produzir anticorpos para o combate aos micro-organismos causadores de doenças da mucosa respiratória e do aparelho digestivo, que invadem o corpo humano pelo ar ou através dos alimentos que consumimos.

Alergias: podem provocar dor de garganta devido a substâncias presentes no ar que causam alergias, como ácaros, poluição, pólen e também pela ingestão de algum alimento ao qual o indivíduo seja alérgico.

Refluxo gastroesofágico: trata-se de um problema que pode causar inflamação da garganta graças ao retorno anormal do conteúdo ácido do estômago, podendo chegar até à laringe, com isso ocasionando uma irritação da mucosa respiratória e provocando consequentemente esse desconforto.

Laringite: a condição surge sobretudo devido a vírus ou até mesmo abuso vocal, que causa a irritação da região das vias aéreas onde ficam localizadas as cordas vocais. O problema desencadeia uma redução na sua capacidade de vibrar, levando à rouquidão, perda da voz e em alguns casos pode até ocasionar dor de garganta.



