TRE-PB cassa mandatos do prefeito e vice-prefeito de Dona Inês e determina novas eleições

O Tribunal Regional Eleitoral cassou os mandatos do prefeito João Idalino e do vice-prefeito Demétrio Ferreira. A decisão foi tomada em sessão remota da Corte, nesta segunda-feira (20). Foram determinadas novas eleições no município.

Foram quatro votos favoráveis dos membros do TRE-PB pela cassação de João Idalino e Demétrio Ferreira e três votos contrários. Eles foram alvos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) acusados de conduta vedada a agente público, abuso de poder político e econômico, e captação ilícita de votos.

O TRE-PB também tornou inelegível o ex-prefeito de Dona Inês, Antônio Justino. Ele foi apontado por agir junto com a ex-secretária, Sofia Ulisses, usando a máquina pública para influenciar na eleição de João Idalino e Demétrio Ferreira.