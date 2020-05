TRANSPARÊNCIA: Thiago Lucena testa positivo para Covid-19 e alerta para necessidade de manter medidas de prevenção e isolamento social

O vereador de João Pessoa Thiago Lucena (PRTB) utilizou as suas redes sociais para informar que testou positivo para a Covid-19. O parlamentar informou que não teve sintomas da doença e alertou a população sobre a importância de manter as medidas de prevenção e o isolamento social, tomando todos os cuidados necessários ao precisar sair de casa.



Thiago destacou que por questão de transparência e compromisso como agente público, decidiu divulgar o resultado do seu teste, mesmo sendo assintomático e não apresentando nenhuma complicação da doença. “Fiz o teste fiz o teste sorologia para Covid-19 (IgG/IgM) e o meu IgG deu positivo. Ou seja, eu tenho anticorpos com o índice 15,5. Isso significa que, segundo esse resultado, eu tive o novo coronavírus e já não tenho mais. Como peguei? Não tenho a menor ideia! Tive sintomas? Não”, relatou.



O vereador é hipertenso, estando no grupo de risco para Covid-19 e, por isso, afirmou que desde o início da pandemia esteve atento as medidas de prevenção. Mais recentemente ele resolveu fazer o teste para acompanhamento. “Para minha surpresa, descobri que fui infectado. Graças a Deus, não tive nenhum sintoma ou problema em decorrência do vírus”, comentou. O coronavírus provoca reações como febre, tosse seca e cansaço. É comum que os sintomas da doença sejam leves ou inexistentes em muitas pessoas, como foi o caso do vereador Thiago Lucena. “Não descuidem das medidas de prevenção. Há muitas pessoas assintomáticas, assim como eu fui e, mesmo sem saber, podem transmitir o vírus sem saber que está infectado. Vou continuar com os cuidados necessários com a higienização, e saindo somente o necessário de casa. Faça o mesmo você também!”, alertou.

Assessoria