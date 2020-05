Câmeras da STTrans de Guarabira registraram, na manhã desta terça-feira (5), o trabalho feito pelo 4° BPM (Batalhão de Polícia Militar), sob o comando do tenente-coronel Gilberto, para disciplinar as filas na frente da Caixa Econômica Federal da cidade, garantindo o cumprimento do distanciamento e evitando aglomerações e tumultos. O trabalho teve início na tarde de segunda-feira (4), estendendo-se durante a noite e madrugada.