Thiago Lacerda é detido com maconha em blitz policial no RJ

Thiago Lacerda, 41, foi detido pela polícia na noite desta sexta-feira (20) durante uma operação de blitz no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. O ator, segundo o 14° DP, portava uma pequena quantidade de maconha.

De acordo com a polícia, o ator foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para fazer exame de toxicologia. O resultado não foi divulgado pela polícia, que informou apenas que o caso foi registrado como porte de entorpecente para uso próprio e encaminhado para o Juizado Especial Criminal.

A corporação afirmou ainda que a droga em posse do ator foi encaminhada para o ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli), da Polícia Civil. Em nota divulgada ao colunista Leo Dias, do UOL, a assessoria do ator afirmou que nada foi constatado nos exames e, por isso, ele foi liberado em seguida.

“Thiago Lacerda foi retido ontem pela polícia do RJ com suspeita de estar consumindo maconha. O ator foi levado para fazer perícia e nada foi constatado, assim sendo, foi liberado pelo delegado no mesmo dia”, diz a nota.

Casado com a atriz Vanessa Lóes, com quem tem três filhos, Gael, Cora e Pilar, Thiago Lacerda aproveitou a manhã deste sábado (21) para ir a uma livraria no Rio, no shopping Leblon. No estabelecimento, o ator encontrou com Luís Melo.

Notícias ao Minuto