Testes foram feitos em laboratório, agora falta testar em humanos para saber se a dose permitida é eficaz contra o Sars-CoV-2

A corrida por remédio ou vacina que seja capaz de combater o Sars-CoV-2 de forma eficaz é mundial. Na Austrália, uma pesquisa realizada pela Universidade de Monash, em Melbourne, teve um ótimo resultado: descobriu um remédio que mata o novo coronavírus em 48 horas. A ivermectina, porém, foi utilizada apenas em laboratório, in vitro, e ainda é necessário determinar se a dose permitida para o corpo humano será tão eficaz quanto a utilizada na cultura do vírus.

No estudo, os pesquisadores infectaram células com o Sars-CoV-2 e testaram a eficácia do antiparasitário que é vendido em todo o mundo. Em 24 horas foi notada redução significativa do material genético do novo coronavírus. Após 48 horas ele havia sido erradicado. Em outras pesquisas laboratoriais a ivermectina também se mostrou eficaz contra o HIV, o influenza, a dengue e o zika.

Kylie Wagstaff, principal responsável pelo estudo realizado na Austrália, diz que é importante encontrar um remédio ou coquetel que já esteja disponível em todo o mundo e que seja eficaz no tratamento da Covid-19. “Isso ajudará as pessoas mais cedo”, afirma.