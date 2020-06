Terceira Câmara aprova Voto de Pesar pela morte de Zenóbio Toscano, prefeito de Guarabira

Na manhã desta segunda-feira (15), na abertura das atividades da 7ª sessão ordinária, por videoconferência, da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, o órgão fracionário aprovou, por unanimidade, Voto de Pesar pelo falecimento do prefeito do Município de Guarabira, Zenóbio Toscano de Oliveira, aos 74 anos de idade. O autor da propositura foi o desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Em seu voto, o desembargador Saulo Benevides ressaltou que o falecimento do prefeito de Guarabira entristeceu não só a Região do Brejo, mas todo o Estado da Paraíba. “Zenóbio Toscano deixa um legado de relevantes serviços prestados à Paraíba, notadamente à cidade de Guarabira e toda Região do Brejo. Foi um grande gestor público, que exerceu relevantes cargos, como prefeito (por três vezes), deputado estadual e secretário de Estado. Era esposo da ex-prefeita Léa Toscano e pai da deputada Camila Toscano”, disse o desembargador Benevides.

A moção foi acompanhada pelos desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque e Maria das Graças Morais Guedes, membros da Terceira Câmara Cível. O Voto de Pesar será encaminhado a esposa e aos filhos.

O gestor morreu nesse domingo (14), após não resistir a um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico sofrido no sábado (13). Ele estava internado em estado grave em um hospital particular de João Pessoa.

Por Marcus Vinícius/Gecom-TJPB

tjpb