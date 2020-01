TECNOLOGIA: Festival gastronômico na Paraíba terá pulseiras CASHLESS para pagamentos no evento Ambiente Cosmopolita e novidade tecnológica fazem parte do festival gastronômico

Assim como o Rock in Rio, Lollapalooza, Popload e todos os grandes eventos e festivais mundiais, o Festival Gastronômico Terroá também vai inovar e utilizar o sistema de pulseiras “cashless”, tecnologia que permite pagar tudo sem precisar levar a carteira. O sistema vai funcionar em todos os estandes do Festival, trazendo uma série de benefícios, como:

– Facilidade para controlar os gastos

– Mais segurança, já que é possível pagar sem dinheiro ou cartões

– Rapidez nas compras, evitando formação de filas

– Experiência de consumo digital e melhor

A tecnologia utilizada será da empresa Meep, uma das maiores do mercado nacional, com soluções digitais de pagamento que garantem segurança, praticidade e comodidade.

As pulseiras serão entregues a todos que fizerem a inscrição para o Festival Terroá, através do sympla.com.br/terroa. Ao terminar a inscrição, a pessoa recebe um código para recebimento da pulseira no dia e local do festival. Dentro do espaço haverá pontos de abastecimento das pulseiras, que só devem ser utilizadas nos dois dias do Terroá. O cliente que não utilizar todos os créditos, será reembolsado com o valor restante acessando o portal da marca, o https://meep.cloud/

O Festival Terroá acontece nos dias 25 e 26 de janeiro, na Praia do Jacaré – Angelin Garden – e vai reunir mais de 35 marcas, restaurantes e chefs renomados, que vão apresentar pratos com temperos e sabores únicos. Além disso, o evento traz atrações para todas as idades como degustações, experiências gastronômicas, oficinas, música, hortinhas e espaço para crianças.

Serviço – Festival Gastronômico Terroá

Data: 25 e 26 de janeiro de 2020

Local: Angelim Garden – Praia do Jacaré (Cabedelo/PB)

Vendas: Plataforma Sympla – sympla.com.br/terroa

Mais informações: Instagram – @terroabr e @cantaloupebr