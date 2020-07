TCM: Gordura Nobre Excelente para o Cérebro!

Ultimamente, talvez você tenha ouvido falar em TCM, mas você sabe o que é?

TCM é a abreviatura de triglicerídeos de cadeia média. Os triglicerídeos são simplesmente as moléculas que compõem a maioria das gorduras, e a cadeia média refere-se ao comprimento da “cauda” da molécula de gordura.

Os triglicérides de cadeia média (TCM) são gorduras encontradas nos alimentos como o óleo de coco e os laticínios, e têm propriedades muito especiais.

Tipos de TCM

Existem quatro tipos diferentes de TCMs:

Ácido Caproico (C6)

Ácido caprílico (C8)

Ácido caprico (C10)

Ácido láurico (C12)

Alguns desses se transformam, de forma muito eficiente, em corpos cetônicos no corpo. Estes ajudam a “queimar” gordura com muita eficácia. Quando você reduz a ingestão carboidratos, seu corpo vai da queima de glicose para a queima desses corpos cetônicos, uma fonte alternativa de combustível. A utilização do TCM traz uma série de benefícios, incluindo a rápida perda de peso.

C8 e C10 são os melhores – estudos mostram que é o óleo com maior potencial de queima de gordura, o que significa que ele ignora o trato digestivo e vai direto ao fígado, onde é convertido nos tais corpos cetônicos para queima de gordura. A maioria dos TCMs é uma mistura do C8 com o C10, enquanto o óleo de coco tradicional é majoritariamente C12.

C12 se comporta mais como um ácido graxo típico – primeiro passa pelo estômago, onde o intestino delgado o quebra. Seu sangue então absorve antes que seu corpo o transforme em energia. C12 é o ingrediente principal na maioria dos óleos de coco – que, apesar de bom, não é o ideal se seu objetivo é queimar gordura e obter energia rapidamente.

O Melhor TCM para a Mente

O suplemento que combina C8 e C10 é indicado quando o objetivo é render na academia e ganhar músculos. O C8 fornece energia rápida, poupa o glicogênio (energia estocada nos músculos) e, com isso, melhora o rendimento. O C10 também preserva os músculos (tem ação anti-catabólica), o que evita a perda de massa magra e favorece o ganho.

Mas, se o foco é a mente, aposte no C8 sozinho (ou em maior concentração na fórmula). A quantidade para que o suplemento funcione, de acordo com o nutricionista, é de 10 a 30 miligramas/dia.

TCM Ativa e Protege o Cérebro

A principal característica do TCM é a velocidade e facilidade com que é absorvida pelo nosso organismo e convertida em energia. Por isso, é bastante usada pelos praticantes de atividade física ou por aqueles que seguem uma dieta cetogênica e precisam de energia vinda das gorduras naturais, e não de carboidratos (amido e açúcares). Ou seja, os TCM ajudam no ganho de músculo e na perda de peso.

Da mesma forma que intensificam o desempenho físico e a queima de gordura, eles ativam o cérebro. São transformados rapidamente em cetonas (ou corpos cetônicos), que atravessam a barreira hematoencefálica e “alimentam” os neurônios, reduzindo a confusão mental para dar lugar ao raciocínio rápido e claro. Daí a indicação dessas substâncias para quem precisa de foco mental.

Os triglicerídeos de cadeia média ajudam também na prevenção e tratamento de doenças neurodegenerativas, como Mal de Alzheimer e Parkinson.

Outros Benefícios do TCM

O TCM aumenta a energia, resistência, metabolismo, saciedade e função cerebral, especialmente quando comparado a outras formas de gordura, incluindo os azeites.

Colabora para a perda de peso. Estudos têm demonstrado que o TCM ajuda na diminuição do apetite. Inclusive, limitando a necessidade de ingestão de alimentos com teores elevados de gorduras e calóricos.

Pessoas diabéticas ou que têm tendência à doença, podem ser auxiliadas pelo consumo do TCM. Isso porque os triglicerídeos de cadeia média tem propriedades que contribuem para que o índice glicêmico no sangue seja reduzido.

Melhora o sistema cardiovascular. TCMs auxiliam no controle do colesterol, aumentando o HDL (colesterol “bom”) e diminuindo o LDL (colesterol “ruim”). É também anticoagulante e antioxidante. Dentre os efeitos positivos que podem ocasionar também está a prevenção de aterosclerose, que é o acúmulo de gorduras dentro das artérias, aumentando as chances de que o fluxo sanguíneo seja interrompido para demais partes do corpo, ocasionando AVCs e ataques cardíacos.

O fortalecimento da imunidade recebe grande ajuda do TCM. Sua ingestão contribui para o combate de microorganismos nocivos e no tratamento de doenças inflamatórias do intestino como a Síndrome do Intestino Irritável e Doença de Crohn.

Consumir TCM é diferente de consumir óleo de coco?

O TCM não é a mesma coisa que o óleo de coco apesar de serem extraídos a partir do mesmo substrato. É um suplemento nutricional que combina apenas os ácidos caprílico e cáprico, sendo normalmente até 7 vezes mais concentrado do que o óleo de coco.

O óleo de coco não é formado apenas por TCM. O óleo de coco tem muitas outras espécies de gordura, em especial, as de cadeia longa (gorduras saturadas).

TCMs são a melhor gordura?

Dá para dizer que é uma das melhores gorduras que existem, mas existem muitas outras gorduras boas como o ômega 3 (de preferência de um bom óleo de peixe ou krill), monoinsaturadas (como óleo de oliva) e algumas gorduras saturadas (como óleo de coco e manteiga).

O segredo da boa saúde é sempre mantê-los em proporções adequadas.

Claro que essa dosagem varia de acordo com os objetivos, a quantidade de exercício, com ou sem desgaste mental e muitos outros fatores. Incluir boas doses de gorduras boas na dieta, só faz bem.

O TCM é um grande aliado no jejum intermitente

Você costuma fazer jejum intermitente? O TCM é um ótimo aliado para dar saciedade, sem quebrar o jejum. Ele pode ser ingerido puro, com o chá ou café. Um TCM de alta qualidade se transforma em corpos cetônicos em questão de minutos, fornecendo ao seu cérebro um choque quase imediato de energia. Quando suprimos a ingestão de carboidratos, o TCM pode ser convertido em corpos cetônicos, que, ao contrário da glicose, podem atravessar a barreira hematoencefálica e ser usado como fonte de combustível para células cerebrais.

Como usar o TCM?

A magia do TCM é que você pode usá-lo em praticamente qualquer coisa. Ele é inodoro e insípido, combina com tudo – principalmente com café. Também é líquido à temperatura ambiente, facilitando a adição às suas comidas e bebidas favoritas.

Pode ser usado em vitaminas, shakes, suco verde, saladas, sopas, chás e, porque não, pode-se tomá-lo puro em uma colher mesmo. A quantidade recomendada por dia é em torno de uma colher de sopa de TCM.

Onde comprar o TCM?

Apesar de muito comum no exterior, no Brasil não é tão fácil encontrar um TCM de alta qualidade. Aqui, uma marca de alta qualidade é a B-On Nutrição, com uma seleção de TCMs bem puros. Aliás, A B-On também comercializa o “Café Biônico“, que é uma opção excelente de café já misturado com TCM. Super-recomendo!