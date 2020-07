Taxista guarabirense morre vítima da Covid-19

NOTA DE PESAR

Com pesar, a Cagepa – Gerência Regional do Brejo – comunica o falecimento do senhor Arceu de Assis Pina, aos 77 anos, pai dos empregados Joás Pereira Pina e Jonatas Pereira Pina.

Alceu estava internado desde o dia 18 de junho no Hospital da Unimed, em João Pessoa, diagnosticado com a Covid-19, e lutava pela vida, sendo constatada sua morte na manhã deste domingo (12). O sepultamento ocorrerá na manhã de hoje no Cemitério Bom Jesus, em Guarabira, em cerimônia reservada a amigos próximos e familiares.

Alceu Pina era taxista e a vida inteira dedicou-se para oferecer o melhor de sua existência para a sua família com trabalho honesto e motivado sempre pela decência, deixando importante legado para a categoria. Foi presidente do Sindicato dos Taxistas de Guarabira e marcou época com lutas em defesa dos profissionais do volante.

Esperamos em Deus que possa confortar os familiares neste momento de dor e sofrimento.

Guarabira, 12 de julho de 2020.

Gerência Regional do Brejo