SORTEIO: Prefeitura de Guarabira anuncia contemplados com a casa própria

Aconteceu na manhã desta quinta-feira (23/1) o sorteio das 400 primeiras moradias do Residencial Guarabira Park I e II (Conjunto Residencial Jáder Soares Pimentel), em Guarabira.

Clique AQUI e confira. A lista também apresenta os nomes das pessoas que ficaram suplência

A Comissão responsável pelo cadastramento do residencial disse que informará nos próximos dias a data e o local, para que os sorteados apresentem as devidas documentações. O sorteio contou com a presença do prefeito em exercício, Marcus Diogo, representante do Ministério Público Federal e outras autoridades.

O sorteio ocorreu no ginásio de esportes O Zenobão. Essa é a primeira etapa da entrega de casas e o projeto prevê a construção de 1,2 mil residências, segundo a Prefeitura de Guarabira.