Solânea e Belém estão na lista dos municípios que vão receber R$ 11 milhões para atendimento de pessoas com dificuldade de locomoção

Um total de 21 municípios da Paraíba devem receber R$ 11 milhões para atendimento domiciliar de pacientes com dificuldade de se locomover, segundo o Ministério da Saúde. O repasse tem como objetivo diminuir a demanda por atendimento nos hospitais públicos.

De acordo com o Ministério, a verba é destinada para a contratação de 410 equipes do Sistema único de Saúde (SUS) de Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (Emad) e Multiprofissionais de Apoio (Emap). A quantia será dividida entre as cidades e os valores estão no Diário Oficial da União.

As Emad são formadas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que ofertam suporte médico completo aos pacientes que estão acamados, e as Emap são compostas por três profissionais de assistência social, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, psicologia, farmácia ou terapia ocupacional.

O objetivo do Ministério é reduzir a demanda por atendimento nos hospitais e também evitar as internações e reinternações de pacientes, além de diminuir o tempo de permanência de internação dos usuários do SUS. Serão beneficiados os seguintes municípios:

Água Branca

Alcantil

Belém

Boa Ventura

Bonito de Santa Fé

Campina Grande

Coremas

Esperança

Imaculada

Itabaiana

Ingá

Mamanguape

Patos

Princesa Isabel

Riachão de Bacamarte

Santa Rita

São Bento

São João do Rio do Peixe

São José de Piranhas

Sapé

Solânea

Tavares

