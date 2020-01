Sismógrafos registram tremor de terra em Taipu, distante 50 km de Natal

Nessa segunda-feira(13) ocorreu um novo tremor em Taipu, distante 50 km de Natal, às 12:46 UTC (09:46, hora local). Esse evento foi registrado por diversas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) operadas pela UFRN.

Essa atividade sísmica vem ocorrendo, de forma esporádica, há muitos anos, estando localizada, aproximadamente, entre Taipu e a localidade de Cajueiro. Trata-se de uma área sísmica que não está nem relacionada com a Falha de Samambaia nem com a atividade sísmica de 2010-2011. “Como sempre dizemos, é impossível saber como essa atividade sísmica vai evoluir mas, graças ao monitoramento, sabemos que existe e onde está localizada, o que permite informar a população, as autoridades e os órgãos de Defesa Civil sobre ela”,

Informa o LabSis/UFRN, RSBR.