SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS SUGERE QUE EMPRESAS ASSUMAM TESTE DA COVID-19 DE SEUS TRABALHADORES

O retorno gradual das atividades econômicas em Campina Grande, ainda vivendo o momento em que a pandemia do coronavirus apresenta curva crescente da doença, preocupa o sindicato representante dos comerciários, que teme um maior número de trabalhadores contaminados.

O presidente do Sindicato, José do Nascimento Coelho, disse esperar dos órgãos competentes, tais como: Prefeitura, Ministério Público do Trabalho Estadual, Ministério Público Federal, além de outros que assinaram o protocolo de abertura das atividades do comércio local, que cobrem das empresas privadas, não apenas o uso dos equipamentos de proteção individual, como também assumam a responsabilidade de testarem seus funcionários.

“É obrigação e necessário a empresa assumir os testes, além da higienização dos ambientes de trabalho, para proteger a vida dos trabalhadores e de seus familiares”, ressalta Coelho, adiantando que houve casos de covid-19 em alguns estabelecimentos da cidade, no entanto não foi esclarecido se a higienização foi procedida posteriormente.

Conforme ainda o sindicalista, desde o surgimento da pandemia muitos trabalhadores de setores diversificados, entre eles farmácias e supermercados foram contaminados com a covid-19, inclusive com dificuldade de seu afastamento da empresa, sendo necessária a intervenção do sindicato.

Ascom – Sindicato dos Comerciários – CG