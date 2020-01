Sinais de traição que não se deve ignorar

Dizem por aí que o sexto sentido não engana ninguém. Apesar de as razões que levam as pessoas a trair variem de pessoa para pessoa e mesmo que o seu parceiro seja convincente com as palavras, há determinados aspectos difíceis de esconder.

Falamos de comportamentos, de alterações de hábitos e de linguagem corporal. Vejamos alguns sinais de traição:

O seu parceiro apresenta um maior cuidado com a aparência: da depilação, ao corte de cabelo, a academia.

Se ele/ela não largam o celular, atendem chamadas à distância e procuram manter o aparelho sempre perto.

A intimidade é rara. Tanto a nível sexual como de afetos.

Irritabilidade.

Ciúmes excessivos.

Se o seu parceiro ou parceira apresenta mais de um desses sinais, é melhor ficar atento.

Notícias ao Minuto