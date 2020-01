SHOPPING CIDADE LUZ: Churrasco e self service sem balança na Oyshi Guarabira

O restaurante Oyshi da cidade de Guarabira é especializado em comida japonesa, mas também tem um cardápio de comida regional para atender a todos os gostos.No horário do almoço tem uma promoção especial, churrasco no self service sem balança por apenas R$ 14,00.

Aberto de domingo a domingo, faz delivery através do número 986254779 e fica localizado no shopping Cidade Luz. Toda quinta-feira tem sushi e cerveja long neck com 50% de desconto.