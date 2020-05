Setor de hotelaria de João Pessoa pede ajuda ao poder público para não quebrar



Segundo dados do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação, 88% dos hotéis estão fechados ou com ocupação zero devido à pandemia

O setor de hotelaria de João Pessoa passa por uma grave crise financeira devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. O Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa (SEHA-JP) alerta que, caso o poder público (governo federal, estadual e municipal) não encontre uma forma de ajudar as empresas, o setor pode quebrar. “Precisamos pensar no futuro. Não existe turismo sem rede hoteleira. Se o governo não nos ajudar, muitos hotéis vão fechar”, afirma Graco Parente, presidente do SEHA-JP.

Segundo dados do sindicato, hoje 88% do segmento de hospedagem está fechado ou com ocupação zero na capital paraibana. Os hotéis que se mantém abertos estão com apenas 4% de ocupação média. O setor hoteleiro e de alimentação já registra 1.500 demissões desde o início da pandemia do novo coronavírus e mais postos de trabalho podem fechar devido à crise. Alguns hotéis deram férias aos colaboradores, suspenderam contratos e até chegaram a demitir toda a equipe por não terem fôlego financeiro para suportar a forte retração.

Atualmente, as linhas de crédito disponíveis no mercado não contemplam os setores de hotelaria, viagens e turismo. O SEHA-JP também aponta que o setor hoteleiro foi um dos mais afetados porque foi o primeiro a ser cortado das despesas das pessoas. A previsão é de que o retorno das atividades será lento e difícil para o segmento.

O sindicato ressalta que é preciso pensar em alternativas para que os empresários possam se reerguer economicamente e, dessa maneira, reconstruir o destino turístico de João Pessoa.

assessoria de imprensa