Sete pessoas são presas em Guarabira por descumprimento de medidas de prevenção ao Novo Coronavírus

No início da madrugada desta segunda-feira (18), na cidade de Guarabira, sete pessoas foram presas por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) ao permanecerem em uma praça pública, ingerindo bebidas alcoólicas e descumprindo as medidas de prevenção ao Novo Coronavírus. Além dos decretos Estadual e Municipal, que determinam o distanciamento social e impedem a aglomeração de pessoas, as prisões em flagrante também tiveram como base o artigo 268 do Código Penal Brasileiro, que trata da desobediência de determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

O Copom foi informado que havia várias pessoas aglomeradas na praça localizada no Bairro Esplanada e, ao comparecerem ao local, os policiais confirmaram a denúncia e deram voz de prisão às sete pessoas que estavam no local. Elas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para a autuação em flagrante, com base no artigo 268 do Código Penal Brasileiro.

EMBRIAGUEZ E DESORDEM – No centro da cidade de Cuitegi, os policiais receberam informações de que um homem estaria perturbando os vizinhos, com gritos e algazarras enquanto consumia bebia bebida alcoólica na calçada de sua residência. De imediato, os policiais estiveram no local e constataram a veracidade do fato. Inicialmente, orientaram-no a cessar a perturbação e se retirar do local, mas como ele não atendeu, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.