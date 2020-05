Sessão da Câmara de Guarabira terá a participação do secretário de Saúde do Estado, nesta terça

O presidente da Câmara Municipal de Guarabira, Marcelo Bandeira (PDT), anunciou que na sessão ordinária desta terça-feira (19), que continua sendo realizada de forma remota, por via teleconferência, haverá a participação do secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros.

De acordo com Marcelo, o convite foi feito para que o secretário possa fazer um apanhado da situação atual da Covid-19 na Paraíba e detalhar o que está sendo feito no combate à disseminação do vírus na cidade de Guarabira e na região.

“Será uma grande oportunidade que vamos ter para ouvir do secretário sobre a situação das nossas unidades de saúde, principalmente num momento de crise que estamos vivenciando”, destacou Marcelo.

Na ocasião os vereadores vão ter a oportunidade de fazer perguntas ao secretário da Saúde sobre o tema em questão ou outras demandas que sejam de responsabilidade da pasta.

Em outra oportunidade, a sessão da Câmara teve a participação do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, e dos deputados estaduais Camila Toscano e Raniery Paulino.

As sessões ocorrem sempre a partir das 17h e são transmitidas pelo portal da Câmara (http://www.cmguarabira.pb.gov.br/), e pelos portais Mídia.Net e Independente.