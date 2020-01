Serra da Raiz: Família procura por mulher que desapareceu

A família de Raynara Silva, moradora da cidade de Serra da Raíz, agreste Paraibano, está desesperada com o desaparecimento dela há vários dias. Para tentar encontrá-la, os familiares, além da ajuda da polícia, pedem nas redes sociais informações sobre o paradeiro da mesma.

Raynara é mãe de 3 filhos e saiu de casa no dia 30 de dezembro, penúltimo dia do ano de 2019, para supostamente se encontrar com um homem na cidade de Jacaraú e até então não tem dado notícias.