SENSATO: Raniery diz que não é momento para falar sobre política partidária em Guarabira

O deputado estadual, Raniery Paulino (MDB), foi o entrevistado do programa Manhã de Notícia, da TVMidia, nesta quinta-feira (16). Durante a entrevista ele respondeu as perguntas dos telespectadores e da produção do programa.

Quando indagado sobre a política partidária, em especial as eleições desse ano em Guarabira, ele disse de forma taxativa que particularmente não vai falar sobre esse assunto, pois não é momento para isso. A preocupação do deputado é à respeitos das questões que envolvem o corona virus, em nosso Estado. Veja a entrevista: