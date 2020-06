SEGURANÇA: Camila pede criação de delegacias móveis com mesma autonomia das padrões

Os deputados estaduais aprovaram a Indicação (456/2020) da deputada Camila Toscano (PSDB) que sugere ao Governo do Estado que institua delegacias móveis com autonomia equivalente as delegacias padrões. As unidades móveis geralmente são disponibilizadas nos estádios esportivos e nos demais locais onde se realizam eventos de grande porte.



De acordo com a deputada, caberá a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado designar, para atuação nas delegacias, delegados e investigadores na quantidade necessária, de acordo com o número de espectadores que comportarem os estádios, ginásios ou outros locais de eventos.



“Infelizmente, ainda é grande o número de ocorrências como brigas, furtos e outros crimes que afetam diretamente a segurança da população. Este é o propósito dessa iniciativa: tentar evitar e coibir conflitos e situações de violência que possa ocorrer em lugares próximos a estádios, ginásios esportivos e demais locais onde acontecem grandes eventos”, disse Camila.



Para a deputada, a instalação de delegacias móveis em locais de grandes eventos por parte do Poder Executivo tem como finalidade coibir a ação dos criminosos, visando de forma imediata punir aqueles que cometem condutas ilícitas e gerando insegurança do local. “O bem-estar da população será atendido, pois a medida permitirá maior punição das ações que ameaçam os direitos do cidadão, além de maior agilidade na resolução das situações”, afirmou.

