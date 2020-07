Sefaz-PB faz apreensão de carga de madeira sem nota fiscal em Solânea

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu uma carreta de madeira no município de Solânea, brejo paraibano, sem nota fiscal. A carga, avaliada em R$ 60 mil, foi apreendida pelo Comando Fiscal da 2ª Gerência Regional sob a coordenação da Subgerência de Trânsito, que tem sede em Guarabira.

A abordagem dos auditores fiscais do Comando Fiscal da 2ª Gerência Regional aconteceu no ato do descarregamento da madeira irregular em um estabelecimento comercial da cidade de Solânea, após eles terem recebido uma denúncia. A carga, sem nota fiscal, foi autuada e rendeu em ICMS R$ 10.800 e outros R$ 5.440 em multa. Os valores já foram quitados e depositados nesta quinta-feira (16) nos cofres do Estado.

Fiscalização permanece durante a pandemia – Segundo o gerente Anivaldo Azevedo, da 2ª Gerência Regional, a fiscalização de mercadoria em trânsito da Sefaz, mesmo durante a pandemia do coronavírus, permanece e está ainda mais eficiente em todo o brejo paraibano. Essa tem sido também a posição em todas as Cinco Gerências Regionais da Sefaz, tendo como foco o maior monitoramento das rodovias com apoio da tecnologia da informação e de canais de denúncias.